PRZYSIĘGA odc. 646. Meltem chce zabić Merta. Streszczenie odcinka [26.05.22]

Przysięga odcinek 646. Streszczenie

Emir dostaje zdjęcia pocztą kurierską i mailem, lecz jest zajęty Gulperi i nie otwiera poczty. Tulay jest wściekła. Bade słyszy, jak Meltem głośno przemawia do Munevver. Dowiaduje się, że to ona spowodowała jej wypadek, a następna będzie jej córka, która jest jedyną przeszkodą na jej drodze do Kemala. Meltem grozi, że jeśli Bade nie będzie milczała, zabije jej ukochanego Merta.