PRZYSIĘGA odc. 651. Kemal zginie w wypadku? Streszczenie odcinka [02.06.22]

Przysięga odcinek 651. Streszczenie

Hasan przekonuje Emira, by nie oceniał pochopnie Gulperi. Yildiz zostaje opiekunką Munevver. Meltem doprowadza do tego, że samochód Kemala psuje się w drodze na służbowe spotkanie, przez co Kemal nie wraca na umówiony z Narin i doktorem Fatihem obiad.