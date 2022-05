PRZYSIĘGA odc. 652. Emir więzi Gulperi. Streszczenie odcinka [03.06.22]

Przysięga odcinek 652. Streszczenie

Gulperi za wszelką cenę chce przekonać Ahmeta, by wyznał Emirowi prawdę. Udaje się nawet do niego do hotelu, ale Ahmet zastawia na nią pułapkę i recepcjonista hotelu wzywa tam Emira. Wściekły Emir zamyka Gulperi w jej pokoju. Na budowie, którą nadzoruje firma Leventa, dochodzi do wypadku. Kemal postanawia zerwać z nimi współpracę.