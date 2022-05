PRZYSIĘGA odc. 654. Coraz większe wątpliwości Emira. Streszczenie odcinka [07.06.22]

Przysięga odcinek 654. Streszczenie

Emir sprowadza Ahmeta do domu. Zmusza go, żeby wszystkim powiedział prawdę. Ahmet jednak wzbudza w Emirze jeszcze większe wątpliwości. Kemal i Narin się kłócą. Meltem wreszcie jest zadowolona, że jej plan dotyczący rozdzielenia ich, działa. Munevver obserwuje to, co robi jej opiekunka, która spiskuje z Meltem. Tulay znów knuje z Ahmetem.