PRZYSIĘGA odc. 658. Gulperi trafi na Daleki Wschód? Streszczenie odcinka [13.06.22] redakcja

Okazuje się, ze Emir mylił się co do Gulperi. Co postanowi więc zrobić? Tymczasem Tulay ma wobec niej plany. Jakie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 658. odcinka Przysięgi!