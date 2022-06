PRZYSIĘGA odc. 661. Zniknięcie złotych monet. Streszczenie odcinka [17.06.22]

Przysięga odcinek 661. Streszczenie

Gulperi daje się zwabić w pułapkę. Cavidan odkrywa zniknięcie złotych moment. Kemal prosi Meltem, by odsprzedała mu swoje udziały. Ercan zostaje wyrzucony z posiadłości Emira. Kemal ukrywa przed żoną to, co usłyszał od Meltem.