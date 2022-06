PRZYSIĘGA odc. 663. Ahmet chce zabić Emira. Streszczenie odcinka [21.06.22]

Przysięga odcinek 663. Streszczenie

Ahmet dostaje się nocą do pokoju Gulperi i znów próbuje ją wykraść. Rzuca się na Emira z nożem, ale to Emir go obezwładnia i rani w udo. Meltem okłamuje Narin, że jej udziały w firmie Kemala, to zabezpieczenie przyszłości Merta, któremu je kiedyś przekaże. Dlatego nie zamierza ich sprzedać.