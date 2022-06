PRZYSIĘGA odc. 664. Emir trafia do aresztu. Streszczenie odcinka [23.06.22]

Przysięga odcinek 664. Streszczenie

Emir zostaje zatrzymany w areszcie. Gulperi prosi Ahmeta, by wycofał przeciwko niemu oskarżenie. Yildiz kradnie dla Meltem telefon Kemala i na jej polecenie dolewa do soku Narin prawie całą fiolkę leku. Tulay płaci Cengizowi, by zabił Emira. Cengiz zamierza trafić na jeden dzień do aresztu.