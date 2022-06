PRZYSIĘGA odc. 665. Czy Narin umrze? Streszczenie odcinka [24.06.22]

Przysięga odcinek 665. Streszczenie

Tulay wysyła do więzienia mordercę, który ma się pozbyć Emira. Liczy, że w ten sposób z jej życia zniknie także Gulperi. Ale Emir wraca do domu. Dowiaduje się, że Gulperi była w szpitalu u Ahmeta i prosiła go o wycofanie skargi. Narin czuje się coraz gorzej. Mdleje, ale nikt jej nie może znaleźć. Meltem kradnie Kemalowi telefon i szykuje kolejny podstęp. Levent postanawia się na niej zemścić.