PRZYSIĘGA odc. 674. Wuj Gulperi zostaje zamordowany. Streszczenie odcinka [07.07.22] redakcja

Meltem składa zeznania na policji. Czy przyzna się do winy? Tymczasem Mert przyjeżdża do sądu. W jakim celu? Co jeszcze się wydarzy? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 674. odcinka Przysięgi!