PRZYSIĘGA odc. 676. Emir zlecił zabójstwo? Streszczenie odcinka [11.07.22]

Przysięga odcinek 676. Streszczenie

Narin błaga Kemala, by zapomniał o ucieczce z więzienia. Meltem zajmuje w firmie jego gabinet. Emir zaprasza Gulperi na obiad w restauracji. Gdy ta przygotowuje się do wyjścia, dzwoni Mahmet. Wzywa ją do siebie grożąc, że jeśli natychmiast nie przyjdzie, człowiek, który zabił jej wuja Kasima zezna, iż zapłacił mu za to zabójstwo Emir.