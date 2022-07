PRZYSIĘGA odc. 683. Zdjęcia miejsca zbrodni. Streszczenie odcinka [20.07.22] redakcja

Narin jest zrozpaczona. Ciągle nie może uwierzyć, co stało się z Kemalem. Z kolei do Meltem ktoś przysyła zdjęcia miejsca zbrodni. Kto to robi? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 683. odcinka Przysięgi!