PRZYSIĘGA odc. 685. Gulperi jest śledzona. Streszczenie odcinka [22.07.22] redakcja

Gulperi nie wie, że jest śledzona. Z kolei Meltem postanawia rozmówić się ze swoim wspólnikiem. Co on na to? Co zrobi Ahmet? Koniecznie przeczytaj streszczenie 685. odcinka Przysięgi!