PRZYSIĘGA odc. 688. Badanie DNA Kemala. Streszczenie odcinka [27.07.22]

Przysięga odcinek 688. Streszczenie

Meltem otrzymuje wyniki badania DNA Kemala, które potwierdzają jej podejrzenia, że on żyje. Kemal o tym wie, a mimo to, widząc cierpienie Narin, ponownie ją odwiedza i zostawia jej na łóżku dwie margaretki - dowód na to, że nie zginął. Tulay zdradza wstrząśniętej ciotce Kadriye historię Ahmeta, Gulperi i jej papierowego małżeństwa z Emirem.