PRZYSIĘGA odc. 690. Rodzinne nieporozumienia. Streszczenie odcinka [29.07.22] redakcja

Emir rozmawia z ciotką. Chce, aby ta lepiej poznała Gulperi. Co ona na to? O co Narin będzie pytać Meltem? Co się jeszcze wydarzy? przeczytaj streszczenie 690. odcinka Przysięgi!