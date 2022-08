PRZYSIĘGA odc. 697. Policja zabiera Narin. Streszczenie odcinka [17.08.22]

Przysięga odcinek 697. Streszczenie

Gulperi opowiada Emirowi o Savasie. Policja zabiera Narin na przesłuchanie. Wuj Hasan załatwia Gulperi numer telefonu do Barana. Emir wzmacnia ochronę domu i nie pozwala nikomu go opuszczać. Ciotka Kadriye wzywa do siebie Cavidan. Narin udaje się uśpić czujność domowników.