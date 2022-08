PRZYSIĘGA odc. 716. Rozwód Emira i Gulperi. Streszczenie odcinka [13.09.22] redakcja

Narin stwierdza, że jest gotowa, aby wrócić do pracy. Tymczasem dochodzi do bójki. Kto się z kim pobije? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 716. odcinka Przysięgi!