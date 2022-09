PRZYSIĘGA odc. 722. Kryjówka Meltem. Streszczenie odcinka [21.09.22] redakcja

Kemal, dzięki rozmowie z Yildiz, dowiaduje się, gdzie może przebywać Meltem. Z kolei Fidan dostaje od Cavidan podarek. Co to takiego? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 722. odcinka Przysięgi!