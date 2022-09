PRZYSIĘGA odc. 723. Tulay chce zabić Gulperi. Streszczenie odcinka [22.09.22]

Przysięga odcinek 723. Streszczenie

Gulperi słyszy rozmowę Emira z Hasanem i dowiaduje się, że Emir też coś do niej czuje, i że zamierza jej to wyznać. Meltem wyprowadza Narin, gdy Kemal śpi i oświadcza, że albo Narin zginie, albo Kemal oczyści ją z zarzutów. Fidan kradnie Baranowi klucz do domu Savasa. Robi to dla Tulay, nieświadoma jej zamiarów. A Tulay zamierza ukraść broń Savasa i wręczyć ją płatnemu zabójcy, który ma z niej zabić Gulperi. W ten sposób obwini za jej śmierć Savasa. Lecz Savas zna jej plany i zaskakuje Tulay, gdy ta przeszukuje jego dom.