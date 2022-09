PRZYSIĘGA odc. 725. Kemal chce odzyskać żonę. Streszczenie odcinka [26.09.22] redakcja

Gulperi chce wyznać Emirowi, co obiecała ciotce. Tymczasem Narin rozmawia z Meltem. Co jej powie? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 725. odcinka Przysięgi!