PRZYSIĘGA odc. 729. Gulperi strzela do Savasa. Streszczenie odcinka [30.09.22]

Przysięga odcinek 729. Streszczenie

Gdy Savas nie wyjawia Gulperi, co się stało z Emirem, ta strzela do niego z jego pistoletu i lekko go rani. Kemal i Narin informują Merta, że chcą go adoptować. Ten świadom, ile przeszli z jego powodu, nie udziela im jeszcze odpowiedzi, czy się na to zgadza.