PRZYSIĘGA odc. 730. Emir został zabity. Streszczenie odcinka [03.10.22]

Przysięga odcinek 730. Streszczenie

Savas, by udowodnić Gulperi, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Emira, zabiera ją ze sobą do niejakiego Alerta Necmi, opiekuna dzieci ulicy, które widzą i słyszą wszystko, co się dzieje w mieście. Przepustką do tego świata jest sygnet, którym legitymuje się Savas. Alert, po godzinach oczekiwania przynosi wiadomość, że Emir Tarhun został porwany i zabity przez Płowego Ismaila. Mert podejmuje decyzję, by jego stosunki z Kemalem i Narin pozostały niezmienione.