PRZYSIĘGA odc. 731. Brak wyboru i podejrzenia. Streszczenie odcinka [04.10.22]

Przysięga odcinek 731. Streszczenie

Gulperi nie chce uwierzyć, że Emir nie żyje i robi wszystko, żeby go odnaleźć. Nie ufa Savasowi, ale nie ma wyboru. Tylko on może jej pomóc. Narin i Kemal są zaskoczeni decyzją Merta, ale dają mu czas do przemyślenia jej. Mert rozmawia z Munevver i zaczyna rozumieć zachowanie Narin. Cała rodzina rozpacza po zniknięciu Emira i wszyscy podejrzewają o porwanie Savasa.