PRZYSIĘGA odc. 732. Kto porwał Emira? Streszczenie odcinka [05.10.22]

Przysięga odcinek 732. Streszczenie

Savas wpada na trop, prowadzący go do człowieka związanego z przetargiem, który wygrał Emir. Okazuje się, że to on go porwał. Gulperi jest zszokowana zachowaniem Savasa. Boi się, że mężczyzna jednak nadal chce się zemścić na Emirze. Mert zmienia zdanie i Narin jest szczęśliwa. Kemal i Narin postanawiają jednak adoptować Merta.