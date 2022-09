PRZYSIĘGA odc. 737. Ismail szantażuje Savasa. Streszczenie odcinka [13.10.22]

Przysięga odcinek 737. Streszczenie

Ismail szantażuje Savasa. Myśli, że pokona go podstępem. Ale Savas ma inny plan. Udaje mu się uratować Gulperi. Dziewczyna liczy, że równie szybko Emir wróci do domu. Masal stawia warunki, Kemal jest zaskoczony. Tulay chce się pozbyć Gulperi i dzwoni do Ismaila, żeby go ostrzec. Yigit tęskni za ojcem i nie chce jeść. Wszyscy się denerwują, bo Emir wciąż nie wraca.