PRZYSIĘGA odc. 739. Ucieczka Masal i strzelanina. Streszczenie odcinka [17.10.22]

Przysięga odcinek 739. Streszczenie

Kemal nie potrafi zrozumieć zachowania córki. Uważa, że Masal popełnia błąd za błędem. Narin szuka sposobu, by zbliżyć się do dziewczynki. Gulperi jest zdeterminowana, by za wszelką cenę odnaleźć Emira. Masal ucieka z domu. W opuszczonym budynku, gdzie jest więziony Emir, dochodzi do strzelaniny.