PRZYSIĘGA odc. 742. Co się dzieje z córką Kemala? Streszczenie odcinka [20.10.22]

Przysięga odcinek 742. Streszczenie

Wszyscy domownicy starają się dotrzeć do Masal. Kemalowi udaje się z nią porozmawiać i dowiaduje się, że córka nie chce wrócić do szkoły w Wiedniu. Gulperi próbuje zbliżyć się do Emira, lecz on jej na to nie pozwala. Dowiaduje się jednak od niej, że to Savas go uratował, by dowieść swojej niewinności.