PRZYSIĘGA odc. 744. Ktoś grozi Masal. Streszczenie odcinka [24.10.22]

Przysięga odcinek 744. Streszczenie

Najpierw Gulperi zwierza się Hasanowi, potem to samo robi Emir. Oboje nie wiedzą, jak wyrazić to, co czują do siebie. Savas wychodzi ze szpitala i zaczyna szukać Ismaila, żeby się z nim rozprawić. Emir też go szuka. Masal jest przerażona, kiedy okazuje się, że jej prześladowcy znają jej numer telefonu i przysyłają jej groźby.