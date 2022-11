PRZYSIĘGA odc. 762. Baran ucieka z Fidan. Streszczenie odcinka [07.02.22]

Przysięga odcinek 762. Streszczenie

Beyhan nie zgadza się na ślub Barana z Fidan. Chce mu znaleźć lepszą żonę. Baran zabiera Fidan i postanawia z nią uciec. Dziewczyna prowadzi go do Hasana, bo tylko on może im pomóc. Hasan zaprasza na rozmowę w ich sprawie Savasa i Emira. Kemal i Narin martwią się o Merta, który nie wraca do domu. Dowiadują się o jego aresztowaniu. Masal ma wyrzuty sumienia.