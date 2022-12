PRZYSIĘGA odc. 770. Propozycja nie do odrzucenia. Streszczenie odcinka [20.12.22] redakcja

Gulpei i Emir postanawiają współpracować w pewnej sprawie. Mert wraca do domu. Co na to Masal? O co Kemal poprosi Narin? Przeczytaj poniższe streszczenie 770. odcinka Przysięgi!