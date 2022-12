PRZYSIĘGA odc. 773. Gulperi zostaje aresztowana. Streszczenie odcinka [23.12.22] redakcja

Gulperi jest wstrząśnięta. Wciąż nie może dojść do siebie po ostatnich wydarzeniach. Stan Masal się poprawia. Co na to Ozan? Już teraz przeczytaj streszczenie 773. odcinka Przysięgi!