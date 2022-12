PRZYSIĘGA odc. 778. Halil zostaje zamordowany. Streszczenie odcinka [02.01.22]

NOWE Zranione ptaki odc. 194. Prawdziwa tożsamość Mine. Streszczenie odcinka [27.12.2022]

Dogan myśli o Mine. Nieoczekiwanie kobieta go atakuje. Dlaczego? Z kolei Melis słyszy, jak Levent rozmawia ze swoją matką. Jak na to zareaguje? Co jeszcze się...