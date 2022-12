PRZYSIĘGA odc. 783. Savas chce się zemścić. Streszczenie odcinka [10.01.22]

PRZYSIĘGA odc. 776. Czy Gulperi trafi za kratki? Streszczenie odcinka [29.12.22]

Ismail nadal grozi Gulperi. Co tym razem jej powie? Tymczasem niektórzy zaczynają zauważać podobieństwo Ozana do bandyty z nagrania. Na co będzie go namawiać...