PRZYSIĘGA odc. 783. Savas chce się zemścić. Streszczenie odcinka [10.01.23]

PRZYSIĘGA odc. 790. Czy Gulperi wyjedzie z kraju? Streszczenie odcinka [19.01.23]

Masal w końcu wraca do domu. Dziewczynka jest jednak niechętna do rozmów. Z kolei Savas zgadza się poślubić Gulperi. Czy ta wyjedzie z kraju? Co zaproponuje jej...