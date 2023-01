PRZYSIĘGA odc. 785. Beyhan szantażuje Gulperi. Streszczenie odcinka [12.01.23]

Przysięga odcinek 785. Streszczenie

Okazuje się, że Emir przegrywa w sądzie z Savasem sprawę o dom. Beyhan i Savas chcą, żeby Emir z całą rodziną wyprowadzili się, bo dom już do nich nie należy. Emir jednak zamierza złożyć w sądzie apelację. Ozan siedzi w areszcie, ale nic nie chce powiedzieć. Kemal próbuje coś z niego wyciągnąć. Wciąż nie wiadomo, co się dzieje z Masal. Beyhan szantażuje Gulperi, żeby zmusić ją do małżeństwa.