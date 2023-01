PRZYSIĘGA odc. 787. Gulperi nie chce wyjść za Emira. Streszczenie odcinka [16.01.22] redakcja

Kemal i Narin w końcu docierają do miejsca, w którym leży Masal. Wzywają pomoc. Z kolei między Emirem a Gulperi dochodzi do przykrej rozmowy. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 787. odcinka Przysięgi!