PRZYSIĘGA odc. 791. Gulperi ma wyjść za Savasa. Streszczenie odcinka [20.01.23]

Przysięga odcinek 791. Streszczenie

Wszyscy są zaniepokojeni, bo Masal nic nie mówi. Mert uważa, że jest na niego obrażona, a Narin traktuje to jak uraz psychiczny. Ale prawda jest zupełnie inna. Beyhan daje Gulperi pamiątkowy pierścionek, który ma uważać za zaręczynowy. Emir dowiaduje się, że Gulperi ma wyjść za Savasa. Pyta ją, czy to na pewno jej decyzja. Podejrzewa, że została do tego zmuszona.