PRZYSIĘGA odc. 805. Zawiadomienie o napadzie. Streszczenie odcinka [10.02.23] redakcja

Yigit wciąż chodzi zestresowany. To wpływa na jego zachowanie w szkole. Tymczasem Narin dzwoni na policję. Co się stało? Co chce zrobić Beyhan? Już teraz przeczytaj streszczenie 805. odcinka Przysięgi!