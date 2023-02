PRZYSIĘGA odc. 822. Gulperi spotyka ojca. Streszczenie odcinka [07.03.23]

Przysięga odcinek 822. Streszczenie

Dowiadujemy się, kto tak naprawdę zabił matkę Gulperi. Bekir opowiada o wszystkim Hassanowi. Pacjent Narin wciąż uważa, że ona jest jego żoną. Kemal ostrzega Narin, że to niebezpieczny człowiek. Dochodzi do spotkania Gulperi z ojcem. Dziewczyna jest w szoku, nie chce go znać. Munevver przyjmuje oświadczyny Mulayima. Mężczyzna chce przyjść do Kemala i Narin, żeby prosić o jej rękę.