Przysięga odc. 823, 824, 825, 826. Oto, co się wydarzy w marcu! Streszczenie kolejnych odcinków "Przysięgi" 5.03.23

Przysięga odcinek 823. Streszczenie

Prawda wychodzi na jaw. Wiadomo już, kto zabił matkę Gulperi. Chwilę później dziewczyna jedzie do szpitala. Savas ustala z lekarzem termin rozpoczęcia leczenia Gulperi. Emir sprowadza Zekiego z wioski. Mężczyzna oświadcza, że to Kasim zabił matkę Gulperi, a jej ojciec jest niewinny. Savas tłumaczy Gulperi, że dzięki leczeniu, pozbędzie się z pamięci złych wspomnień. Razem jadą do kliniki. Münevver zaręcza się z Mülayimem.