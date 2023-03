PRZYSIĘGA odc. 826, 827, 828. Sprawdź, co się wydarzy w połowie marca. Streszczenia kolejnych odcinków "Przysięgi" 11.03.23 an

828. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę 15 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty. PRZYSIĘGA Zobacz galerię (6 zdjęć)

Przysięga. Narin się odnajduje cała i zdrowa. Masal chce jej sprawić niespodziankę, żeby poprawić jej nastrój. Baran bardzo przeżywa to, co się stało. I martwi się o Fidan. Beyhan jest wściekła, że Savas pomaga Emirowi. Cavidan opowiada Bekirowi przez co przeszła w swoim życiu Gulperi. Mężczyzna jest załamany, że na tak straszny los skazał córkę, zostawiając ją w rękach zaufanych osób. Beyhan przychodzi z bronią do domu Emira. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga".