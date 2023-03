PRZYSIĘGA odc. 827. Strzelanina w domu Emira. Streszczenie odcinka [14.03.23]

Przysięga odcinek 827. Streszczenie

Yubus więzi Narin, a Kemal i policja jej szukają. Narin wie, że mężczyzna jest chory i próbuje go przekonać, że nie jest jego żoną. Cavidan jest dumna z syna. Emirowi udało się pogodzić Gulperi z ojcem. Beyhan jest wściekła, że Savas pomaga Bekirowi i Gulperi. Uważa to za zdradę. W domu Emira dochodzi do strzelaniny. Emir i Savas łapią sprawcę, a Baran go postrzela, przez co trafia na policję.