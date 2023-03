PRZYSIĘGA odc. 830, 831, 832, 833. Policja aresztuje Ekrema. Przeczytaj streszczenie kolejnych odcinków "Przysięgi" 11.03.23 an

833. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę 22 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty. PRZYSIĘGA Zobacz galerię (6 zdjęć)

Narin i Kemal idą na badanie USG. Wreszcie dostają dobre wieści. Do Kemala dzwoni dyrektor szkoły Masal. Okazuje się, że dziewczyna musi szybko lecieć do Wiednia do szkoły, bo czeka ją egzamin. Cała rodzina postanawia zorganizować Masal pożegnanie. Gulperi jest z Emirem w szpitalu i czeka na wiadomość o stanie zdrowia ojca. Martwi się, że Bekir umrze. Beyhan jest zła, że Savas pomógł Bekirowi. Masal jest smutno, że musi wyjechać i zostawić rodzinę. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Przysięgi".