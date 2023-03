PRZYSIĘGA odc. 837. Narin i Kemal opuszczają Turcję. Streszczenie odcinka [28.03.23]

Przysięga odcinek 837. Streszczenie

Beyhan dowiaduje się, że dom, w którym mieszkają Tarhunowie, należy do Savasa, Jest zła, że Savas ich stamtąd nie wyrzucił i żąda od niego zemsty. Ojciec Gulperi chce z nią wracać do Mardin, bo już wie, że ich dom zostanie odbudowany. Dziewczyna jest smutna, ale nie chce się przyznać, że ten wyjazd jej się nie podoba. Masal wraz z rodziną wyjeżdża do szkoły w Wiedniu. W domu zostają Munevver, która szykuje się do ślubu, oraz Sehriye, która nie chce zostawić przyjaciółki i do tego boi się latać samolotami.