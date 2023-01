PRZYSIĘGA - streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w kolejnych odcinkach "Przysięgi" [odc. 784-786] 9.01.23

Przysięga odcinek 784. Streszczenie

Ozan doprowadza Narin, Kemala i Merta nad rzekę i twierdzi, iż zabił Masal i wrzucił jej ciało do rzeki. Tymczasem Masal walczy o życie i wycieńczona wzywa w lesie pomocy. Savas przedstawia Emirowi dokumenty własności jego domu i każe mu się wynosić z rezydencji. Beyhan nakazuje oniemiałej Gulperi, by wyszła za Savasa i urodziła dwóch synów, którzy zastąpią jej Ibrahima i Halila.

Kiedy i gdzie oglądać 784. odcinek Przysięgi?

784. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę 11 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Przysięga odcinek 785. Streszczenie

Okazuje się, że Emir przegrywa w sądzie z Savasem sprawę o dom. Beyhan i Savas chcą, żeby Emir z całą rodziną wyprowadzili się, bo dom już do nich nie należy. Emir jednak zamierza złożyć w sądzie apelację. Ozan siedzi w areszcie, ale nic nie chce powiedzieć. Kemal próbuje coś z niego wyciągnąć. Wciąż nie wiadomo, co się dzieje z Masal. Beyhan szantażuje Gulperi, żeby zmusić ją do małżeństwa.