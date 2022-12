"Przysięga". To się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga" [odc. 775-777] 13.12.22 oprac. an

775. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę 28 grudnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty. kadr z serialu "Przysięga" Zobacz galerię (6 zdjęć)

Cezmi zdradza Kemalowi imię osoby, dla której pracował. Policja stwierdza, że to Octay Teper, syn Leventa Tepera, i zaczyna go poszukiwać. Savas zamierza uciec z Gulperi do Rosji, lecz ona odmawia, gdyż bezgranicznie ufa Emirowi. Schwytany człowiek Ismaila zeznaje przeciwko niemu w sądzie i Gulperi jest wolna. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga".