Przysięga. To się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga" [odc. 787-789] 4.01.23 oprac. an

787. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w poniedziałek 16 stycznia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty. To się wydarzy w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"

Ozan, decyzją sądu, zostaje osadzony w więzieniu, choć jego obrona wnosiła o odesłanie go do szpitala psychiatrycznego. Masal wybudza się ze śpiączki, lecz nie mówi ani słowa, tylko płacze. Emir widzi, że coś podejrzanego dzieje się pomiędzy Beyhan, Savasem i Gulperi. Ona jednak milczy na ten temat. Beyhan odmawia przyjmowania leków i pokarmów, dopóki Savas nie zgodzi się poślubić Gulperi. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Przysięga"? Sprawdź.