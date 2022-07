Przystojny Ali Yasin Özegemen wciela się w rolę Leventa w "Zranionych ptakach" [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 17.07.22 oprac.: Anna Nowak

Ali Yasin Özegemen wciela się w rolę Leventa, czyli pokrzywdzonego przez los mężczyznę, który jest zamknięty w sobie i często znika na kilka dni Zobacz galerię (25 zdjęć)

Ali Yasin Özegemen to niezwykle przystojny aktor, do którego wzdychają tysiące fanek. Urodził się w 1989 roku i od małego przejawiał zainteresowanie sportem. W młodości grał w siatkówkę, jednak po studiach zdecydował się na karierę w świecie modelingu. Wziął również udział w tureckiej edycji programu "Big Brother". Przygodę z kamerą rozpoczął dopiero w 2012 roku. Od niedawna polscy widzowie mogą oglądać go w roli Leventa w serialu "Zranione ptaki". W galerii przedstawiamy najlepsze zdjęcia aktora z jego konta na Instagramie.