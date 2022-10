Przystojny Matteo Martari, czyli Alberto Ferraris z serialu "Z biciem serca". Zobacz, jak aktor wygląda na co dzień [INSTAGRAM] 3.10.22 oprac.: Anna Nowak

Matteo Martari to włoski aktor, wcielający się w jedną z głównych ról w serialu "Z biciem serca", który w swoim kraju bije rekordy popularności. Urodził się w 1983 roku w Weronie. W wieku 21 lat zaczął pracować jako model dla wielu znanych film odzieżowych, takich jak Prada czy Moschino. Z czasem wygrała jednak pasja do aktorstwa. W 2012 roku zadebiutował na deskach teatralnych, a dwa lata później na ekranie. Polscy widzowie będą mogli oglądać go w Telewizji Polskiej już od 5 września. Przejdź do galerii i zobacz, jak aktor wygląda na co dzień.