Przyszkolne boiska i place zabaw dla wszystkich mieszkańców. Gmina Michałowice udostępnia obiekty oświatowe

Samorządowcy zapowiedzieli, że boisko do koszykówki, znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców, poza godzinami kiedy jest wykorzystywane przez szkołę.

Obiekt jest otwierany w godzinach 16.30-20 w dni pracy szkoły oraz w godzinach 8-20 w dni wolne. Wejście przez bramkę od strony placu zabaw. Prośba jest jednak do użytkowników, żeby nie korzystali z butów-korków, które mogą uszkodzić nawierzchnię boiska. To boisko nie jest pierwszym obiektem, który zostaje w ten sposób udostępniany do korzystania dla ogółu mieszkańców.

Wcześniej już od końca kwietnia udostępniono dla dzieci plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Michałowicach przy ulicy Jana Pawła II. Plac jest udostępniony dla opiekunów z małymi dzieci (urządzenia są dostosowane dla małych dzieci) w weekendy i dni świąteczne. Urzędnicy przestrzegają też, że obiekt jest monitorowany.